Подмосковье 29 февраля 2024, 14:01 Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию показали в кинотеатре «Рассвет» в Ногинске Телеканал «360»

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Жители Богородского округа могли посмотреть ежегодное послание президента страны Владимира Путина Федеральному собранию в кинотеатре «Рассвет». Его транслировали на большом экране.

Обновленный кинотеатр «Рассвет» в Ногинске открыли в сентябре 2023 года. Сегодня в кинозале собрались депутаты, представители Молодежного парламента, студенты и волонтеры округа, чтобы послушать послание президента к Федеральному собранию.

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«Наш Богородский округ развивается значительными темпами. И после тех задач, которые мы услышим (в послании президента — прим. ред.), думаю, мы частично подкорректируем вектор развития», — сказал председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов.

Он напомнил, что 15–17 марта в России пройдут президентские выборы. Проголосовать можно очно на избирательных участках и удаленно через портал госуслуг. В случае возникновения вопросов жители могут обратиться в избирательную комиссию Московской области по телефону горячей линии: 8 (800) 550-97-44.

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