Подмосковье 15 сентября 2023, 20:59 Новый кинотеатр «Рассвет» открыли в Ногинске Телеканал «360»

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Новый кинотеатр «Рассвет» открыл свои двери в Ногинске. Мультфильм «Заколдованный мальчик» стал первым показом, как и в первом зале в 1964 году. Бесплатные сеансы посетили сотни жителей.

Одними из первых гостей «Рассвета» стали дети семей участников СВО, воспитанники Ногинского приюта и Обуховского семейного центра помощи. Ребятам организовали развлекательную анимационную программу, угостили попкорном и показали кино. Под впечатлением осталась и взрослая аудитория: общественники, почетные граждане и просто жители.

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«Мне очень понравился кинозал, очень понравился звук. Я думаю, это один из лучших кинозалов в Восточном Подмосковье», — поделился председатель Общественной палаты Богородского округа Александр Щербаков.

В кинотеатре создали все удобства для посетителей — эскалаторы, лифты и парковки. Позаботились и о людях ОВЗ: оборудовали пандусы, отдельные входы. На первых двух этажах будут работать торговые точки и кафе, на третьем — развлекательная зона. Есть также фудкорт у панорамных окон.

«Мы постарались, чтобы это было очень уютным, удобным местом, а оценка наших трудов останется за посетителями», — отметил собственник здания Спартак Меликян.

В ближайшее время в кинотеатре планируют организовать приятные акции для жителей. Например, бесплатные показы школьников и пенсионеров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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