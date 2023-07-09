09 июля 2023, 05:00
Евразийские игры по конному троеборью стартовали в Дмитрове
Евразийские игры по конному троеборью стартовали в комплексе Maxima Park в Дмитрове. За победу соревнуются всадники и их лошади из России, Армении, Грузии, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Ирана.
Участники турнира выступают в конкуре, выездке и кроссе. Все испытания спортсмены должны проходить только в тандеме с одним скакуном, для того чтобы увидеть уровень подготовки животного к играм.
Внимательно следят за каждым участником судьи высшей категории. Правила на соревнованиях строгие, жюри может лишить участника баллов, в том числе и за неповиновение лошади. Чистота выполнения и скорость являются важными критериями.
«Лошадь — это животное-жертва. Она может испугаться большого вольера или воды. Для этого всадник и лошадь долго и упорно готовятся к определенным программам для преодоления более высоких классов барьеров», — отметила судья второй категории Виктория Поршнева.
По мнению российских спортсменов, в этом году им составляют самую сильную конкуренцию представители Белоруссии. Но по результатам кросса и конкура фавориты могут измениться.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям региона открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Дмитров
Реклама
Реклама