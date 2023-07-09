Подмосковье 09 июля 2023, 05:00 Евразийские игры по конному троеборью стартовали в Дмитрове

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Евразийские игры по конному троеборью стартовали в комплексе Maxima Park в Дмитрове. За победу соревнуются всадники и их лошади из России, Армении, Грузии, Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Ирана.

Участники турнира выступают в конкуре, выездке и кроссе. Все испытания спортсмены должны проходить только в тандеме с одним скакуном, для того чтобы увидеть уровень подготовки животного к играм.

Внимательно следят за каждым участником судьи высшей категории. Правила на соревнованиях строгие, жюри может лишить участника баллов, в том числе и за неповиновение лошади. Чистота выполнения и скорость являются важными критериями.

«Лошадь — это животное-жертва. Она может испугаться большого вольера или воды. Для этого всадник и лошадь долго и упорно готовятся к определенным программам для преодоления более высоких классов барьеров», — отметила судья второй категории Виктория Поршнева.

По мнению российских спортсменов, в этом году им составляют самую сильную конкуренцию представители Белоруссии. Но по результатам кросса и конкура фавориты могут измениться.

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