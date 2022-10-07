Евгений Баришевский возглавил администрацию Звездного Городка | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 16:27 Поделиться Telegram

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Viber Евгений Баришевский возглавил администрацию Звездного Городка

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В городском округе Звездный Городок Подмосковья произошли большие перемены — там избрали главу муниципального образования. Им стал Баришевский Евгений Васильевич.

Седьмого октября 2022 года в Звездном Городке Подмосковья прошло заседание Совета депутатов, на котором и выбирался глава муниципального образования. На фоне действующих законов главу городского округа выбирают Советом депутатов муниципального образования. Для этого рассматриваются все кандидатуры, которые на выбор предоставляет конкурсная комиссия по результатам конкурса. После этого человека ставят во главе местной администрации.

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Ранее стало известно, что свыше 300 тысяч человек пришли на выборы муниципальных депутатов в 24 городских округах Подмосковья. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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