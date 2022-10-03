Губернатор Воробьев попросил ответственно выбирать подрядчиков для капремонта школ Подмосковья | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 12:18 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Воробьев попросил ответственно выбирать подрядчиков для капремонта школ Подмосковья

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В Подмосковье подготовили программу капремонта школ на следующий год. Губернатор Андрей Воробьев, выступая на еженедельном совещании с зампредами, поручил серьезно отнестись к выбору подрядчиков.

«Мы подготовили программу по капитальному ремонту школ на следующий год. Прошу заранее отнестись к этому со всей серьезностью — и к выбору подрядчиков», — произнес Андрей Воробьев.

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Губернатор рассказал, что в регионе завершаются мероприятия, связанные с капитальным ремонтом школ в этом году. Программу должны выполнить до конца октября.

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«Хотел бы еще раз сделать акцент на том, что до конца октября программа этого года должна быть завершена. Главы, которые не сдали школы к 1 сентября, — необходимо подготовить все к началу второго модуля», — подчеркнул глава Подмосковья Воробьев.

В День знаний в Московской области открылись школы на 1775 мест в ЖК «Измайловский лес» и на 1400 мест в ЖК «Новоград Павлино» в Балашихе, а также школа на 1200 учащихся в ЖК «Зеленый Остров» в Котельниках, школа на 1200 мест в ЖК «Отрадный» в Мытищах и СОШ на 400 учеников в ЖК «Резиденция Май» в Ленинском округе.

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