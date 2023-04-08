Подмосковье 08 апреля 2023, 12:27 «Это просто чудо». Врачи из Видного спасли новорожденного весом 490 граммов Unsplash

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Врачи из перинатального центра в Видном спасли жизнь новорожденному, который родился на 24-й неделе беременности. Вес мальчика составлял всего 490 граммов, и мать ребенка считает чудом все, что произошло дальше.

Севара Исмаилова не ожидала, что ее недомогание во время беременности приведет к преждевременным родам.

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«Даже когда меня на скорой привезли, я хотела обратно домой уехать. Подумать не могла, что у меня начнутся роды на таком маленьком сроке. Сын родился на 24-й неделе, я знаю, что таких детей не выхаживают. Это просто чудо, что сделали врачи», — говорит пациентка перинатального центра.

Заведующий отделением патологии новорожденных Михаил Новиков рассказал, что состояние ребенка было тяжелым. Вес мальчика составлял всего 490 граммов, ему требовалась реанимация. Ребенок первое время не мог сам дышать и поэтому находился на аппаратной вентиляции. Усилия команды специалистов не прошли даром, и малыш начал набирать вес.

«Первые семь недель были критичные. Мне лишь иногда разрешали видеть его, было много материнских слез. Но врачи выхаживали его. Как видите, сейчас мой 24-недельный ребенок — богатырь!» — говорит Севара Исмаилова.

Впереди у мамы с сыном долгая реабилитация. Мальчику уже сделали операцию на глаза, до трех лет он будет находиться под наблюдением врачей. Специалисты говорят, что к первому классу парень ничем не будет отличаться от своих доношенных сверстников.

«Если бы знали причину преждевременных родов, их можно было бы остановить. Пока непонятно, почему начинаются открытия, почему изливаются воды. Мировая статистика показывает, что семь-восемь процентов детей рождаются недоношенными», — говорит заведующая отделением 1-й реанимации перинатального центра Елена Трифонова.

В прошлом году перинатальный центр в Видном спас около 50 детей с экстремально низким весом — меньше килограмма.

Программа переподготовки педиатров заработала в Подмосковье — об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. По ней врачи могут усовершенствовать навыки, поделиться опытом и даже справиться с профессиональным выгоранием.