Подмосковье 17 февраля 2023, 16:24 «Это обширная тема». Экологическое образование запланировали ввести в школах Подмосковья

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Новый закон об экологическом школьном образовании планируют ввести в Подмосковье — об этом в эфире «Область перемен» сообщил представитель Мособлдумы Владимир Шапкин. Другой гость программы — Алексей Азаров — рассказал, как рентгеноэндоваскулярная хирургия повлияла на продолжительность жизни в Подмосковье.

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Экология со школьной скамьи

Мособлдума готовится принять закон об экологическом образовании, поэтому уже в ближайшее время в школьной программе могут появиться изменения. Председатель Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, экологии и природопользованию Владимир Шапкин подчеркнул, что бережное отношение к природе уже является приоритетным направлением современной школы, а новый закон нужен для того, чтобы установить и закрепить ряд важных терминов. Среди них — «экологизация школьного образования».

Также Шапкин сообщил, что 15 февраля в регионе стартовал конкурс театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья».

«Наш конкурс проводится в рамках празднования 30-летия Мособлдумы. Каждый из профильных комитетов готовит свое мероприятие. Мы, что логично, выбрали экологию и природопользование. Это обширная тема, о которой можно говорить без конца», — добавил депутат.

Технологии на страже здоровья

Главный внештатный специалист по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Минздрава Подмосковья Алексей Азаров рассказал о передовых методиках в медицине. Примерно месяц назад подмосковным врачам удалось спасти 99-летнего пациента с аневризмой аорты, что было немыслимо еще недавно. По словам специалиста, благодаря современным технологиям в регионе увеличилась продолжительность жизни.

«Специальность сама по себе молодая. Первая имплантация прошла в 1986 году, а в рамках медицины это все равно, что час назад. Сегодня из любых артерий мы добираемся до сердца, и, вводя специальное вещество, выполняем операции под контролем рентгена на самом современном оборудовании», — подчеркнул Азаров.

В Подмосковье также делают операции по протезированию сердечных клапанов, помогают бороться с инсультом и строят новые больницы. Недавно губернатор Андрей Воробьев рассказал о детском госпитале в Красногорске. Его откроют в 2024 году, и он станет местом работы лучших медиков региона.