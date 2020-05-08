«Это люди долга». Выставку портретов героев войны из Солнечногорска можно будет увидеть онлайн

Выставку портретов участников Великой Отечественной войны открыли в музейно-выставочном центре «Путевой дворец» Солнечногорска. Двое художников представили 17 работ накануне 75-летия Победы.

Это портреты солнечногорских ветеранов. Девять графических работ подготовил художник Арсен Егоян. Дополнил коллекцию картин и Андрей Маркин. Автор творил масляными красками.

Как итог — выставка из черно-белых и колоритных полотен. Все они контрастны, но объединены общей идеей: важно помнить о героях войны.

Это люди долга, то есть видно во взгляде, что они чуть-чуть другие, чем наше поколение Андрей Маркин.

Но из-за пандемии коронавируса выставка проходит в онлайн-формате. Когда угроза СОVID-19 отступит, портреты планируют показать на Советской площади.

А уже сейчас все любители искусства смогут оценить творения художников Солнечногорска в интернете. Для этого надо зайти в официальную группу «Путевого дворца» в социальной сети «ВКонтакте».