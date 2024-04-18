Подмосковье 18 апреля 2024, 10:34 Этап всероссийского чемпионата высоких технологий начался в Подмосковье Этап чемпионата высоких технологий начался в Подмосковье Министерство образования МО

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В Раменском колледже начался региональный этап Всероссийского чемпионата высоких технологий. Соревнования такого уровня колледж проводит впервые, о чем сообщили в Министерстве образования Московской области.

Участники будут соревноваться в компетенциях, которые сформированы на основе самых перспективных направлений. Одной из самых востребованных номинаций стали «Системы умного дома». Студенты в течение шести часов выполняли задание по механическому монтажу электроустановки.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.

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