Подмосковье 14 марта 2023, 10:01 Этап регионального турнира Школьной лиги по тэг-регби прошел в Химках

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Этап регионального турнира Московской области по тэг-регби прошел в Химках. Участие в нем приняли 20 сильнейших школьных команд — победители муниципальных соревнований.

Прошедшие состязания определили тройку лучших в Школьной лиге тэг-регби. Командам — победителям химкинского этапа предстоит пройти финальное испытание.

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«Победители зональных соревнований поедут на финал, который состоится 31 марта в городском округе Люберцы. Там будут участвовать также 10 команд юношей, 10 команд девушек», — рассказала методист Регионального ресурсного детско-юношеского центра физической культуры и спорта Московской области Галина Иванова.

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Данный вид спорта безопаснее классического регби — силовые приемы запрещены, захваты делать нельзя, схваток между игроками нет. Основная задача — сорвать ленту с пояса соперника.

Впервые региональные соревнования по тэг-регби были проведены в 2019 году, а спустя три года была создана школьная спортивная лига по этому виду спорта. Прошлой осенью на муниципальном отборе состязались 368 команд из 33 округов Подмосковья.

Федерация регби Московской области в этом году организовала семинары для 150 педагогов образовательных учреждений. Это позволило привлечь новые команды для участия в соревнованиях, обеспечить квалифицированный тренерский и судейский штаб.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о старте масштабной программы по капитальному ремонту спортивных объектов. Всего в регионе за ближайшие пять лет изменится облик 50 стадионов, тренировочных залов, бассейнов и ледовых катков.

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