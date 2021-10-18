«Эта была долгожданная забота»: Воробьев рассказал Путину о востребованности проекта «Социальная газификация»

«Социальную газификацию» жители Подмосковья ждали давно. Она стала долгожданной заботой о 100 тысячах населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В нашей стране газ должен быть и в больших городах, что понятно — у нас 96% газификации, — и в малых населенных пунктах. Это была очень долгожданная забота о 100 тысячах населенных пунктов, где 300 тысяч человек проживают. В каждый населенный пункт должен не просто прийти газ, а, условно, по двум, пяти или 10 улицам, сколько их там есть, государство, то есть мы, должно сделать разводку», — объяснил Воробьев.

Он отметил, что Владимир Путин дал срок — 18 месяцев, максимум два года. В Подмосковье уже открыли специальные офисы в этих населенных пунктах. При заключении договора газ приходит в дом. За это нужно заплатить минимум 90, максимум 150 тысяч рублей, в зависимости от того, какой был выбран набор: бойлер, котел и плита или что-то одно из них.

По словам Воробьева, проект по газификации очень позитивно воспринимают жители.

«Знаете, правительство отработало этот вариант, отрабатывает, чтобы была комплексная услуга приобретения оборудования и прокладка этой трубы по территории. И если это будет унифицировано, то это будет и дешевле», — добавил Путин.

Губернатор области заметил, что власти плотно работают с правительством по этой теме. В Подмосковье работают ГРС (газораспределительные станции) и они сильно загружены. В связи с этим идет тесное сотрудничество с «Газпромом». Это поможет увеличивать мощности. Так как их нужно модернизировать, чтобы газифицировать населенные пункты.

Программу «Социальная газификация» в Подмосковье реализуют с опережением графика. Каждые сутки специалисты прокладывают по семь километров труб, чтобы газ появился в домах у максимального количества жителей области. На прошлой неделе были запущены еще 12 мобильных офисов «Социальной газификации».

«Социальная газификация» — программа, которая предусматривает бесплатное подведение газовых труб к участкам домов. Ее действие рассчитано до конца 2022 года. Участниками программы стали 2,8 тысячи населенных пунктов, где проживают 290 тысяч человек.