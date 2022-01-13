Эстакада, шоссе, школа и не только. Воробьеву рассказали, какие перемены ждут Лобню в 2022 году

Лобню в 2022 году ждут большие перемены: завершится строительство первого этапа Северного обхода, реконструкция Лобненского шоссе, продолжится благоустройство, а в микрорайоне Катюшки начнут строить большую школу. Об этом губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложил глава округа Евгений Баришевский.

Воробьев подчеркнул, что их задача — обеспечить перемены в Лобне. Губернатор напомнил, что не так давно, в декабре, они встречались на Северном обходе. Стройка там идет, как и реконструкция Лобненского шоссе.

Воробьев напомнил, что они также обсуждали программу благоустройства и строительство школы в микрорайоне Катюшки, что в первую очередь волнует местных жителей. На месте, где изначально ее собирались построить, сделать это не смогут из-за ограничений по шуму от самолетов. Губернатор спросил у Баришевского, как обстоят дела с поиском альтернативного места.

Глава Лобни доложил, что поручение исполнено. Новое место нашли всего в 700 метрах от микрорайона Катюшки. К строительству школы приступят не позднее апреля. Школу планируют построит за год с небольшим.

«Мы все согласовали с Минстроем, готова конкурсная документация, выходим на завершающий этап проекта — сделаем все, чтобы к 1 сентября 2023 года школу сдать», — сообщил Баришевский.

Новая школа в Катюшках рассчитана на более чем 2,2 тысячи мест, отметил глава муниципалитета. Также в микрорайоне в 2025 году откроют детский сад на 330 мест.

Вместе с тем в Лобне возведут пристройки на 400 мест к школам № 4 и № 6.

Эстакаду Северного обхода закончат к концу года, как и планировалось. На Лобненском шоссе уже в мае начнут открывать отдельные участки дороги с пешеходными переходами, полностью реконструкцию завершат к декабрю.

В 2021 году в Лобне открылся парк «Река времени», который сразу же полюбился горожанам. Также в планах по благоустройству — Центральный парк и улица Ленина.

Губернатор сообщил, что ему сообщали о проблемах с автобусами на газомоторном топливе, которые не завелись в морозы. Воробьев поручил взять работу общественного транспорта в Лобне на особый контроль.

«Я дал команду, чтобы туда направили необходимое количество транспортных средств. Прошу вас следить за состоянием общественного транспорта и за его четкой, системной работой», — сказал Воробьев.