Подмосковье 24 февраля 2024, 19:18 «Есть с кого брать пример». Тяжелоатлет Кокляев поучаствовал в массовом обливании в Красногорске Акция «Быть здоровым — это модно» в Красногорске собрала более 100 человек Источник фото: Анна Степанова

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Массовое обливание с участием прославленного тяжелоатлета Михаила Кокляева прошло в Красногорске. Организовал мероприятие спортивно-патриотический клуб «Ярополк».

По словам восьмикратного чемпиона России по тяжелой атлетике Михаила Кокляева, в подобной акции он участвует впервые.

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«Я люблю вот такие вещи, когда и где нужно себя превозмогать. Если честно, я моржую, но в таком массовом обливании я участвую впервые. Ребята, есть с кого брать пример», — заявил Кокляев.

С ведрами, полными ледяной воды, возле Дома культуры «Подмосковье» собрались жители и гости региона. По словам главы оргкомитета мероприятия Ильи Шадрикова, это уже 12-е мероприятие и от года к году оно становится крупнее. Идея закаливания пришлась по душе жителям многих стран.

«Сегодня у нас на площадке в Красногорске 110 человек, зарегистрировалось, правда, 150, может, чего-то испугались, пять с половиной тысяч из 42 городов сегодня одновременно обольются. Быть здоровым — это модно», — рассказал Шадриков.

По сигналу собравшиеся опрокинули на себя ведра с водой. Главное — синхронность. Когда в Калининграде было 12:40, в Красногорске 13:40, а в Хабаровске почти девять вечера, прозвучал заветный сигнал и все участники облились одновременно.

Как рассказали участники мероприятия прошлых лет, никто не заболел.

Массовое обливание одновременно прошло в четырех странах мира в рамках акции «Быть здоровым — это модно». Желающих облить себя ледяной водой множество. Это жители России, Южной Осетии, Приднестровья и даже жарких Замбии и Нигерии.

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