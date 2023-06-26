Подмосковье 26 июня 2023, 12:45 «Все должно работать на жителей». Андрей Воробьев — об эффективности учреждений допобразования в Подмосковье Губернатор Воробьев: необходимо усилить работу учреждений допобразования в Подмосковье

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Работу некоторых учреждений дополнительного образования в Московской области нужно усовершенствовать. На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами. Он напомнил, что поручал оценить эффективность и популярность этих учреждений в регионе. Проверка показала разные результаты в разных учреждениях.

«Мы увидели весьма различные ситуации. <…> Какие-то [учреждения дополнительного образования] очень популярны и полны детей и в субботу, и в воскресенье, в обеденное и вечернее время, а какие-то нуждаются в усилении. Считаю, что все, чем мы управляем, должно работать на жителя и для жителя, работать эффективно, интересно, умно», — подчеркнул Андрей Воробьев.

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Он отметил также, что сфера допобразования в Подмосковье «обращает на себя внимание» и напомнил, что в регионе около тысячи объектов культуры — детских школ искусства, домов культуры.

Андрей Воробьев попросил вице-губернатора Московской области Ирину Каклюгину сделать доклад по состоянию работы этой сферы.