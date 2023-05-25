Подмосковье 25 мая 2023, 16:43 Еще трое сирот из Солнечногорска получили сертификаты на покупку жилья

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Глава Солнечногорска вручил троим детям-сиротам сертификаты на покупку жилья. Теперь они смогут приобрести квартиры в Подмосковье.

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков совместно с муниципальным депутатом Натальей Никитиной вручили сертификаты на приобретение жилья трем девушкам из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Одна из них — Мария Крупченко — планирует приобрести однокомнатную квартиру в микрорайоне ЦМИС. По словам девушки, там есть просторная кухня, о которой она мечтала.

Сертификаты на покупку жилья для достигших 18-летия сирот — это нововведение в Подмосковье. Квартира оформляется в собственность ребенка без возможности продать ее третьим лицам в течение пяти лет.

«С начала года в нашем муниципалитете нововведением воспользовались уже пять ребят. Всего в 2023 году обеспечим жильем 10 детей-сирот», — рассказал Константин Михальков.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о старте нового этапа расселения аварийного жилья.

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