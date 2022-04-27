Еще три участка дорог отремонтируют в Реутове в 2022 году

Дороги на улицах Октября и Профсоюзной отремонтируют в Реутове в 2022 году. Один из участков внесли в план по результатам голосования жителей на портале «Добродел».

Это дороги, которые попали в первую волну ремонта в этом году. Параллельно определяют дополнительные участки, на которых обновят асфальтовое покрытие.

Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья. В ведомстве уточнили, что отремонтируют улицу Профсоюзную — от эстакады до Никольской улицы, а также улицу Октября.

Ремонт пройдет и в проезде 4305 — от улицы Октября до Носовихинского шоссе. Общая протяженность этих дорог — 1,7 километра.

Адресная программа ремонта дорог в Подмосковье доступна на сайте областного Минтранса.

Также на «Доброделе» до 31 мая проходит сбор предложений по ремонту дорог на 2023 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что нужен марш-бросок по уборке дорог после зимы.