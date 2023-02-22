Подмосковье 22 февраля 2023, 11:38 Еще три корпуса построят в ЖК «В лесу» в Красногорске

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Четвертую очередь ЖК «В лесу» построят в Красногорске. Это три корпуса высотой от девяти до 15 этажей. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

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Корпуса будут рассчитаны на 336, 955 и 561 квартиру. На территории обустроят парковку и подземную стоянку. На первых этажах зданий разместятся коммерческие и социальные объекты. Бизнес там смогут открыть сами жители.

В ЖК открыты магазины, кафе и фитнес-клубы, а также школа и детские сады. Рядом расположится лесопарк.

В ноябре прошлого года комплекс высоко оценили на премии Urban Awards. Он стал победителем в номинации «Лучший ЖК Московской области по обеспечению жителей коммерческой и социальной инфраструктурой».

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