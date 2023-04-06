Подмосковье 06 апреля 2023, 14:10 Еще три детских сада построят в Одинцове по проекту «Одинград» за два года Застройщик ГК "Инград"

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Сразу три детских сада строят в Одинцове по масштабному проекту «Одинград». Речь идет о двух детских садах в квартале «Семейный» и одном в ЖК «Лесной». Об этом сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

«Одинград» включает в себя три квартала — «Семейный», «Лесной» и «Центральный». Сейчас строительство детсадов завершено на 40%. Застройщиком выступает группа компаний «Инград».

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В квартале «Лесной» на улице Маршала Бирюзова новый детский сад будет рассчитан на 170 ребят. Учреждение планируют открыть уже в конце 2023 года. Согласно проекту, в детском саду появятся девять групповых, а также спортивная зона с футбольно-волейбольной площадкой и игровым комплексом для малышей от трех до четырех лет.

Еще два сада, рассчитанных на 130 малышей, возведут в квартале «Семейный». Сейчас полностью завершены монолитные работы, осуществляется кладка стен. Объект планируют сдать в начале 2024 года. Каждый детсад в «Семейном» рассчитан на шесть групп.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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