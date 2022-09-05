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05 сентября 2022, 12:57

Еще шесть участков под ИЖС взяли в аренду жители Подмосковья

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Комитет по конкурентной политике Московской области реализовал через торги еще шесть земельных участков под ИЖС. Построив и оформив жилые дома, арендаторы в дальнейшем смогут выкупить эту землю в собственность.

Общая площадь земельных участков составляет более пяти тысяч квадратных метров.

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«Объекты предоставлены в аренду на сумму порядка 250 тысяч рублей. Расположены они в деревне Грибцово городского округа Руза. С июня Миноблимуществом было подготовлено на аукцион 25 земельных участков для строительства дома, из них приобретены 14», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

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Помимо земельных участков под ИЖС, в аренду предлагается подмосковная земля для ведения садоводства, под объекты дорожного сервиса и склады, а также для сельскохозяйственного производства. Выбрать участок и ознакомиться с его характеристиками можно на сайте торгов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о расширении площади программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней фермеры могут получить землю на льготных условиях.

Недвижимость

Руза

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