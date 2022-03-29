Еще семь семей из аварийных домов в Солнечногорске получили ключи от новых квартир

Жители аварийных домов микрорайона Центральный в Солнечногорске получили ключи от новых квартир. Глава городского округа Виктор Родионов вручил ключи семи семьям.

Многоэтажка, в которую переедут люди, расположена на пересечении Школьной улицы и переулка Механизаторов. В квартирах, которые предоставляют переселенцам, сделан ремонт, установлена сантехника, на кухне есть электрическая плита. Рядом располагаются школа, детский сад, поликлиника, аптека, магазины, детская площадка. Жилой комплекс оснащен камерами видеонаблюдения, которые подключены к системе «Безопасный регион».

«Уверен, что жить здесь будет максимально комфортно. Все переселенцы получили жилье по площади больше, чем у них была до этого. Самая маленькая квартира в новых домах не меньше 30,9 квадратных метров. Искренне поздравляю наших жителей с таким долгожданным новосельем», — сказал глава городского округа Солнечногорск Виктор Родионов.

Ранее в Солнечногорске долгожданное жилье получили еще 10 семей. Еще 69 переедут сюда из аварийных домов до конца этого года. Застройщиком выступает компания ООО «Специализированный застройщик «Стройиндустрия».

Переселение проводят при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» на 2019–2025 годы.