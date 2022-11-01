Еще пять палисадиков откроют в Химках до конца года | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 22:11 Еще пять палисадиков откроют в Химках до конца года

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До конца года в Химках планируют открыть пять мини-детсадов на 310 мест. Помещения для них уже подобрали. Палисадики позволят сократить очередь в округе еще на 8%, заявил глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

Открытие новых дошкольных отделений проходит в рамках губернаторской программы.

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«Сокращение очередей в детские сады — один из приоритетных для нас вопросов. Палисадики, которые мы открываем по программе губернатора Андрея Воробьева, помогают нам решать эту задачу. В этом году мы планируем открыть шесть таких садиков. Это позволит нам сократить очередь в Химках еще на 8%», — отметил глава округа Дмитрий Волошин.

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Первый из шести палисадиков уже открыт в микрорайоне Левобережный на базе школы № 29. В дошкольном отделении сформированы две группы на 50 детей.

Еще пять мини-садов на 310 мест планируют открыть в Химках до конца года. Места для них уже подобрали — это помещения в школах № 22 и № 8, в гимназиях № 16 и № 9, а также в лицее № 21. Ремонт в будущих палисадиках на завершающей стадии.

Каждое дошкольное отделение оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания детей: спальными местами, игровыми и обеденными зонами, раздевалками и площадками для прогулок. Также обеспечат режим, как в обычном детском саду, — питание четыре раза в день, развивающие занятия и прогулки на свежем воздухе.

В прошлом году в округе открыли четыре детских сада нового формата на 350 мест. Проект «Палисадик» реализуется в Химках с 2021 года при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева.