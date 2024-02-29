Подмосковье 29 февраля 2024, 13:31 Еще пять округов Подмосковья получили новые школьные автобусы Медиабанк МО

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Еще пять автобусов передали школам Подмосковья. Они будут перевозить детей в Богородском округе, Волоколамске, Коломне, Красногорске и Шатуре.

Как рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова, автобусы будут доставлять детей из сел и деревень, где нет образовательных учреждений.

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«Автобусы поступили в муниципальные школы, чтобы доставлять детей из сел и деревень, где нет своих учебных заведений или они расположены далеко. Данная работа важна для того, чтобы дети могли ездить учиться безопасно и комфортно», — сказала она.

Как отметили в ведомстве, парк школьных автобусов регулярно обновляют в Подмосковье. ежегоно новые машины поступают в городские округа. Это позволяет повысить безопасность школьников.

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