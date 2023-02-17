Подмосковье 17 февраля 2023, 10:11 Еще пять котельных построят в Клину до 2024 года

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В Клину проведут 53 мероприятия по реконструкции котельных и теплосетей до 2048 года. Пять самых важных из них проведут в 2023–2024 годах. Об этом сообщил глава Минэнергетики Подмосковья Александр Самарин.

Выездное заседание по вопросам теплоснабжения прошло в Клину. На нем обсудили реализацию концессионных соглашений по повышению стабильности теплоснабжения в Клину и Солнечногорске.

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В программу реконструкции теплосетей и котельных в Клину вошли 53 мероприятия. Их реализуют до 2048 года, в том числе за счет средств компании «Газпром Теплоэнерго Московской области».

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Среди самых значимых мероприятий — строительство пяти новых котельных в Ледовом дворце, на улицах 50 лет Октября и Радищева, а также в промзоне Медстекло и Майданово. Это позволит улучшить качество отопления для многих жилых и нежилых домов.

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