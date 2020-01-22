Еще одну школу построят в Красногорске. В нее пойдут 825 ребят

В Красногорске появится школа на 825 мест. Откроют ее в микрорайоне Опалиха, сообщил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Откроют школу уже скоро. «Завершить строительство объекта образования планируется в 2021 году», — рассказал Владимир Локтев.

В здании учреждения организуют учебные классы, лаборатории, мастерские, спортзал, библиотеку, медпункт, актовый зал, столовую. Благоустроят и территорию вокруг школы. Там построят стадион, установят площадки и места для отдыха. Вся школа будет адаптирована для инвалидов.

В 2019 году в Московской области заложили 50 школ и пристроек. До конца 2020-го в Подмосковье уже откроют 36 новых учреждений.