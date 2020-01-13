Еще 36 школ откроют в Подмосковье в 2020 году

До конца года в Московской области появится еще 36 новых учебных заведений. Их строительство началось еще в 2019 году.

Открытие школы в микрорайоне Новая Трехгорка на 1350 мест стало долгожданным событием для жителей Одинцова. Развитие образования в Подмосковье — одна из основных задач, которые стоят перед властями региона. Поэтому особое внимание уделяется строительству школ.

«Наша задача в этом году — сдать порядка 36 школ. Напомню, что в марте 2019 года мы заложили порядка 50 школ, которые сейчас находятся в активной фазе строительства», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье борются с проблемой второй смены. Сейчас уже удалось сократить этот показатель с 11,5 до 5,8%. Полностью проблему планируют решить к 2024 году. С 2013-го по 2019 год в Московской области открыли 137 школ.

Источник фото: телеканал «360»

Новые школы появляются во всех городских округах Подмосковья. Так, в Одинцове до 2023 года будет возведено 12 новых учебных заведений. Причем две школы построят за счет государственного бюджета, а остальные — за счет частных инвесторов.

Также не забывают в регионе и о художественном воспитании детей. Например, для детской школы искусств «Элегия» в Воскресенске всего за год построили новое здание. А для школ искусств в Балашихе и Коломне закупили новые инструменты.