Подмосковье 19 апреля 2024, 11:30 Еще одну школу построят в Климовске в 2024 году Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Школу на 1100 мест построят в микрорайон Климовск в Подольске. Работы планируют завершить до конца года.

Как рассказал в Минстрое Подмосковья, готовность объекта достигла 20%. Площадь четырехэтажного здания превысит 17 тысяч квадратных метров. Внутри обустроят блоки начальной, основной и старшей школы.

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«На объекте 140 человек и шесть единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне второго этажа здания, устройство наружных инженерных сетей», — отметили в ведомстве.

В здании обустроят учебные классы, лаборатории, библиотечный центр, спортивный и актовый залы, столову и другие помещения. На территории появится спортивное ядро, доступное всем жителям Климовска.

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