Еще одну площадку «Мегабак» открыли в Подмосковье
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья 8 июля открыло 59-ю площадку «Мегабак». Новый пункт приема крупногабаритных отходов заработал в Подольске на улице Шамотной. Для округа это второй «Мегабак».
На новой площадке жители могут бесплатно сдать на вторичную переработку бытовую технику, старую мебель, текстиль, бумагу и картон, стекло, пластик, алюминий, пленку, батарейки и аккумуляторы, лампы, спил растений, а также старые автомобильные шины.
Благодаря площадкам «Мегабак» собрано более 105 тысяч кубических метров вторсырья, из которых более 52 тысяч кубических метров было собрано только за 2021 год. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский
«Только за первое полугодие текущего года собрано 38 тысяч кубических метров вторсырья, что говорит о несомненном росте популярности у жителей не только этого проекта, но и самой реформы обращения с ТКО, реализуемой в Подмосковье», — сказал Велиховский.
На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 59 площадок «Мегабак» в 55 городских округах».
На площадках «Мегабак» есть контейнеры для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. По мере накопления контейнеров, диспетчер площадки сообщает о наполнении, и компании-переработчики забирают КГО.
«Больше всего на площадки «Мегабак» жители привозят старую мебель, древесину, оконные рамы, автомобильные шины и текстиль. Мы благодарим жителей Подмосковья, что они с ответственностью подходят к вопросу утилизации крупногабаритных отходов и привозят их на площадки «Мегабак», а не оставляют на придомовых контейнерных площадках. Все отходы с пунктов «Мегабак» напрямую направляются на переработку и в дальнейшем обретают вторую жизнь», — сообщил Антон Велиховский.
Работу проекта «Мегабак» ведут в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами, которая основана на увеличении доли вторичного сырья, что является целью нацпроекта «Экология».
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в конце 2019 года дал поручение запустить в регионе масштабный экологический проект «Мегабак». Цель данного проекта — избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.
Пункты размещения площадок «Мегабак» в регионе можно посмотреть на интерактивной карте сайта. Площадки «Мегабак» работают ежедневно с 9 до 18, кроме понедельника.
В рамках нацпроекта «Экология» также продолжается лесовосстановление в Подмосковье. Сотрудники питомников высаживают сеянцы и следят за их ростом и здоровьем. Только весной этого года работы провели более чем на 500 гектарах леса.