Еще одну площадку «Мегабак» открыли в Подмосковье

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья 8 июля открыло 59-ю площадку «Мегабак». Новый пункт приема крупногабаритных отходов заработал в Подольске на улице Шамотной. Для округа это второй «Мегабак».

На новой площадке жители могут бесплатно сдать на вторичную переработку бытовую технику, старую мебель, текстиль, бумагу и картон, стекло, пластик, алюминий, пленку, батарейки и аккумуляторы, лампы, спил растений, а также старые автомобильные шины.

Источник фото: телеканал «360»

Благодаря площадкам «Мегабак» собрано более 105 тысяч кубических метров вторсырья, из которых более 52 тысяч кубических метров было собрано только за 2021 год. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский

«Только за первое полугодие текущего года собрано 38 тысяч кубических метров вторсырья, что говорит о несомненном росте популярности у жителей не только этого проекта, но и самой реформы обращения с ТКО, реализуемой в Подмосковье», — сказал Велиховский.

На сегодняшний день в Подмосковье насчитывается 59 площадок «Мегабак» в 55 городских округах».

На площадках «Мегабак» есть контейнеры для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, пакетов, книг, одежды, батареек и ламп. По мере накопления контейнеров, диспетчер площадки сообщает о наполнении, и компании-переработчики забирают КГО.

«Больше всего на площадки «Мегабак» жители привозят старую мебель, древесину, оконные рамы, автомобильные шины и текстиль. Мы благодарим жителей Подмосковья, что они с ответственностью подходят к вопросу утилизации крупногабаритных отходов и привозят их на площадки «Мегабак», а не оставляют на придомовых контейнерных площадках. Все отходы с пунктов «Мегабак» напрямую направляются на переработку и в дальнейшем обретают вторую жизнь», — сообщил Антон Велиховский.

Работу проекта «Мегабак» ведут в рамках развития комплексной системы по обращению с отходами, которая основана на увеличении доли вторичного сырья, что является целью нацпроекта «Экология».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в конце 2019 года дал поручение запустить в регионе масштабный экологический проект «Мегабак». Цель данного проекта — избавиться от навалов крупногабаритных отходов, мебели и техники на общедомовых контейнерных площадках, а также увеличить долю вторичной переработки.

Пункты размещения площадок «Мегабак» в регионе можно посмотреть на интерактивной карте сайта. Площадки «Мегабак» работают ежедневно с 9 до 18, кроме понедельника.

В рамках нацпроекта «Экология» также продолжается лесовосстановление в Подмосковье. Сотрудники питомников высаживают сеянцы и следят за их ростом и здоровьем. Только весной этого года работы провели более чем на 500 гектарах леса.