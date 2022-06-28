Более 500 гектаров лесов Подмосковья восстановили в этом году

Лесовосстановление продолжается в Подмосковье. Сотрудники питомников высаживают сеянцы и следят за их ростом и здоровьем. Только весной этого года работы провели более чем на 500 гектарах леса.

Посадочный материал, который используют для восстановления лесов, выращивают в питомниках «Центрлесхоза». Зампред правительства области Георгий Филимонов напомнил, что работы проводят по нацпроекту «Экология».

«Искусственное лесовосстановление в регионе проводится в рамках национального проекта "Экология". За 2021 год работа сотрудников питомников помогла восстановить более 2,4 тысячи гектаров леса», — отметил зампред.

Летом за сеянцами ухаживают: занимаются прополкой и подкормкой почвы. Сейчас сотрудники проводят полив лесных культур.

Весной этого года на 500 гектарах леса высадили около 1,7 миллиона сеянцев сосны, ели и дуба.