Подмосковье 08 мая 2023, 03:23 Еще одну «Парта Героя» появилась в школе в Подольске

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Еще одна «Парта Героя» появилась в подольской школе № 20. Ее посвятили генерал-полковнику начальника Штаба ГРУ Игорю Сергуну.

«В эти дни страна чествует своих героев. Не остаемся в стороне и мы», — заявил замглавы округа Алексей Карпов.

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На открытие парты Сергуна приехали две его дочери и родная сестра.

«Очень важна память. Она теперь будет жить не только в наших сердцах, но и в сердцах молодого поколения», — сообщила сестра героя Лариса Подовалова.

За плечами Сергуна Суворовское училище и два высших военных образования. По примеру отца Игорь Дмитриевич служил Отечеству верой и правдой. В 2011 году Игоря Сергуна назначили начальником Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ.

Историческую справку о Герое России собрали сами школьники.

«В алфавитной книге мы нашли, что в первом классе он пошел в нашу восьмилетнюю школу № 20», — рассказал ученик 10-го класса Артем Петров.

После открытия парты Игоря Сергуна все участники мероприятия возложили цветы к монументу героям возле школы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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