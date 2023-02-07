Подмосковье 07 февраля 2023, 15:01 Еще одно предприятие Подмосковья запускает оптимизацию производства

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Завод кабелей «Паритет» из Подольска стал участником нацпроекта «Производительность труда». Эксперты проведут диагностику и помогут предприятию улучшить работу.

По словам зампреда правительства региона — главы Мининвеста Екатерины Зиновьевой, завод стал 166-й компанией Подмосковья, принявшей участие в нацпроекте.

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«К настоящему времени на предприятии завершен этап подготовки, сформирована и обучена рабочая группа, выбран пилотный поток», — отметила она.

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Реализация проекта начнется с улучшения процесса изготовления кабеля Parlan U/UTP. Эксперты проведут диагностику и определят проблемные места, после чего создадут план по повышению эффективности работ.

Предприятие планирует оптимизировать деятельность, снизить издержки и увеличить прибыль при помощи инструментов бережливого производства.

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