28 марта 2024, 16:39
Еще одна семья из Ступина получила сертификат на улучшение жилищных условий
Семья Швацких из Ступина получила сертификат на улучшение жилищных условий. Стать участниками программы могут те, кто проживает и работает в сельской местности.
Как рассказали в администрации округа, Рада Швакцкая работает в сфере сельского хозяйства более восьми лет. Благодаря социальной выплате в размере пяти миллионов рублей ее семья сможет переехать в новое комфортное жилье.
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«Благодаря программе, которая осуществляется при поддержке нашего президента и губернатора, у нас есть возможность помочь семьям построить свой дом», — сказал глава округа Сергей Мужальских.
Стать участниками программы могут жители сел, которые работают в аграрной сфере и имеют потребность в улучшении жилищных условий.
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Семья
Ступино
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