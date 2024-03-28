Подмосковье 28 марта 2024, 16:39 Еще одна семья из Ступина получила сертификат на улучшение жилищных условий Пресс-служба администрации города или района

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Семья Швацких из Ступина получила сертификат на улучшение жилищных условий. Стать участниками программы могут те, кто проживает и работает в сельской местности.

Как рассказали в администрации округа, Рада Швакцкая работает в сфере сельского хозяйства более восьми лет. Благодаря социальной выплате в размере пяти миллионов рублей ее семья сможет переехать в новое комфортное жилье.

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«Благодаря программе, которая осуществляется при поддержке нашего президента и губернатора, у нас есть возможность помочь семьям построить свой дом», — сказал глава округа Сергей Мужальских.

Стать участниками программы могут жители сел, которые работают в аграрной сфере и имеют потребность в улучшении жилищных условий.

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