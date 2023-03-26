Подмосковье 26 марта 2023, 00:30 Еще одна «Парта героя» появилась в Егорьевске

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В Егорьевске увековечили память Героя Советского Союза Ивана Гальцева. Ему посвятили «Парту героя». Эта уже третья парта в городском округе.

Председателю Совета ветеранов Егорьевска Григорию Кислову довелось поработать с Гальцевым в обществе «Знамя» в конце 70-х годов.

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«Это был очень открытый, прямой и отзывчивый человек. Он с удовольствием ходил в школы и на предприятия, рассказывал о Великой Отечественной войне и меньше всего говорил о своем подвиге», — вспомнил Кислов.

Иван Гальцев был командиром взвода 226-го гвардейского стрелкового полка. Двадцать восьмого февраля 1945 года в боях по расширению плацдарма на реке Одер в Польше он заменил выбывшего командира роты, овладел опорным пунктом противника и удерживал господствующую высоту.

Также в Егорьевске есть «Парты героя», которые посвятили Николаю Туутиярви и Ксении Пчелиной.

Открытие «Парты героя» в школе — это возможность для учащихся не только проявить свою гражданскую позицию, но и отдать дань уважения памяти наших земляков, которые смогли защитить Родину.

Сегодня губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников творческих профессий с Днем работника культуры. Глава региона поблагодарил их за популяризацию музыки, поэзии, танцев и театральных постановок.

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