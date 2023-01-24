Подмосковье 24 января 2023, 13:31 Еще один врач из Павловского Посада получил земельный участок по льготной программе

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Терапевт из Павловского Посада Ксения Некрасова получила землю по льготной программе. Всего с 2020 года ее предоставили 700 медикам Подмосковья.

Ксения Некрасова работает терапевтом в Большедворской поликлинике уже шесть лет. Заявление на участие в программе она подала на «Госуслугах» и не ожидала, что сможет получить участок так быстро.

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«Когда узнала, что есть такая возможность, очень обрадовалась, всегда мечтала о своем доме», — поделилась она.

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В Подмосковье действуют и другие меры поддержки врачей. Так, Ксения еще получает ежемесячную компенсацию на аренду квартиры в размере 20 тысяч рублей.

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