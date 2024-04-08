Подмосковье 08 апреля 2024, 11:15 Еще один врач из Люберец приобрел жилье по льготной ипотеке Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

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Врач ультразвуковой диагностики Люберецкой областной больницы Хадижат Абдуллаева начала ремонт в квартире, приобретенной благодаря социальной ипотеке. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

В профессию Хадижат пришла по примеру дедушки-врача.

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«Я была уверена, что пойду по его стопам. Как и дедушке, мне нравится помогать людям. Я счастлива видеть их радость, когда они выздоравливают», — рассказывает она.

О возможности получить собственное жилье в Подмосковье Абдуллаева узнала от коллег. Приняла участие в программе и получила заветный сертификат.

«Я выбрала двушку для нас с ребенком. Сейчас в квартире идет ремонт. Переехав, смогу ходить на работу пешком. Ребенок скоро пойдет в первый класс, недалеко от дома есть и детсад, и школа. Район спокойный, зеленый, очень доброжелательные соседи», — рассказала Хадижат.

Программа «Социальная ипотека» работает в регионе с 2016 года и помогает приобрести жилье ценным сотрудникам: медикам, учителям, тренерам и ученым.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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