Подмосковье 22 мая 2023, 13:45 Еще один корпус ЖК «Парк Апрель» достроили в Наро-Фоминске Главгосстройнадзор МО

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Главгосстройнадзор Подмосковья провел итоговую проверку четырехэтажного дома в составе жилого комплекса на улице Декабристов в Апрелевке. Это 41-й из 46 запланированных к возведению корпусов.

В доме расположено более 170 квартир. В ближайшее время собственники начнут получать ключи от своего имущества и смогут начать переезд.

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Общая площадь корпуса составляет 10 тысяч «квадратов», на верхних этажах расположены Sky Loft-квартиры со свободной планировкой и выходом на крышу. Каждый подъезд жилого корпуса оборудован лифтами с сенсорным дисплеем.

ЖК строила компания «ПКС Девелопмент» с 2018 года, с применением эскроу-счетов. Передать квартиры дольщикам планировалось в декабре 2020 года, но застройщику понадобилось время, чтобы решить финансовые проблемы по замене банка. После этого темпы строительства были увеличены.

Оставшиеся дома достроят к концу года.

В этом году Подмосковье завершит большую программу расселения аварийного жилья, признанного таким до 2017 года. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.