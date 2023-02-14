Подмосковье 14 февраля 2023, 11:26 Еще один корпус в жилом комплексе «Бекасово» в Наро-Фоминске поставили на кадастровый учет

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Корпус № 2 в ЖК «Бекасово» в Наро-Фоминске поставили на кадастровый учет. Об этом сообщили в Минжилполитики Подмосковья.

Здание получило адрес улица Дружная, дом 10, корпус 1. Постановка на кадастровый учет позволит владельцам квартир полноценно распоряжаться имуществом, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы и сады.

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Строительство жилого комплекса стартовало в 2013 году. Из-за финансовых трудностей застройщик обанкротился, после чего работы продолжили при поддержке Фонда развития территорий.

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