Подмосковье 18 марта 2024, 14:36 Еще один корпус на 320 квартир построят в ЖК «Героев» в Балашихе Главстрой Регионы

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Новый корпус возведут в балашихинском ЖК «Героев» к 2025 году. Министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство девелоперу «Главстрой Регионы».

Дом в 17 этажей будет рассчитан на 320 квартир. Здесь предусмотрят разнообразные планировки как классического, так и «евро» формата. Также предполагается размещение коммерческих объектов на первых этажах корпуса и благоустроенная территория с детскими и спортивными площадками вокруг.

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ЖК «Героев» находится в удобном и благоустроенном районе городского округа Балашиха, рядом с Ольгинским лесопарком. В феврале проект стал золотым призером конкурса «ТОП ЖК-2024» в номинации «Лучший ЖК Московской области».

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