Подмосковье 28 ноября 2023, 09:17 Еще один дом на 972 квартиры построят в «Квартале Ивакино» в Химках Группа "Самолет"

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Группа «Самолет» получила разрешение на строительство нового дома в химкинском ЖК «Квартал Ивакино». Корпус возведут к концу 2026 года.

В Министерстве жилищной политики Московской области сообщили, что в новом корпусе переменной этажности будущим жильцам представят широкий выбор планировочных решений. Все студии, однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные квартиры как евро, так и классического формата будут продавать уже с отделкой и сантехникой.

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Входные группы оборудуют по принципу безбарьерной среды, рядом организуют места для хранения колясок, велосипедов и самокатов. На первом этаже здания разместятся 36 коммерческих помещений. На подземном уровне запроектировано 275 кладовых для хранения сезонных вещей.

ЖК «Квартал Ивакино» уютный жилой комплекс с собственной инфраструктурой в одноименном районе Химок. Здесь построят три детских сада, две школы, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс. Завершить проект планируется в 2032 году.

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