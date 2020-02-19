Еще один дом достроили в ЖК «Лобня сити». Ключи от квартир получат 111 дольщиков

Застройщик ООО «Лазурь» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: городской округ Лобня, микрорайон Катюшки, ЖК «Лобня сити», дом 4.

Строительство дома началось в третьем квартале 2015 года. Первоначально планировалось ввести его в эксплуатацию в конце 2017-го. Но из-за недостаточного финансирования и отсутствия продленного разрешения на строительство сроки не были соблюдены.

«Работы на объекте возобновились в соответствии с продленным разрешением на строительство в сентябре 2019 года. На данный момент Министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 4 в ЖК „Лобня сити“. 111 граждан в ближайшее время смогут въехать в долгожданные квартиры», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.