    19 февраля 2020, 10:39

    Еще один дом достроили в ЖК «Лобня сити». Ключи от квартир получат 111 дольщиков

    Алина Трофимова, Екатерина Филимонова

    В жилом комплексе «Лобня сити» в Лобне начали вводить в эксплуатацию дом № 2. Скоро 111 дольщиков смогут въехать в свои квартиры. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.
    Еще один дом достроили в ЖК «Лобня сити». Ключи от квартир получат 111 дольщиков

    Застройщик ООО «Лазурь» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, расположенного по адресу: городской округ Лобня, микрорайон Катюшки, ЖК «Лобня сити», дом 4.

    Строительство дома началось в третьем квартале 2015 года. Первоначально планировалось ввести его в эксплуатацию в конце 2017-го. Но из-за недостаточного финансирования и отсутствия продленного разрешения на строительство сроки не были соблюдены.

    «Работы на объекте возобновились в соответствии с продленным разрешением на строительство в сентябре 2019 года. На данный момент Министерство жилищной политики выдало разрешение на ввод в эксплуатацию дома № 4 в ЖК „Лобня сити“. 111 граждан в ближайшее время смогут въехать в долгожданные квартиры», — отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.