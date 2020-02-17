Еще 149 обманутых дольщиков ЖК «Пятницкие кварталы» получат ключи от квартир

Дольщики ЖК «Пятницкие кварталы» в скором времени смогут отпраздновать новоселье. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдано застройщику ООО «Саб-Урбан» по объекту, расположенному по адресу: г. Красногорск, д. Сабурово, д. 30. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Строительство дома № 30 жилого комплекса «Пятницкие кварталы» началось в 2017 году. Первоначальный срок ввода данного объекта в эксплуатацию был запланирован на май 2018 года.

«В связи с финансовыми проблемами застройщика, в конце 2017 года строительство было приостановлено. В июле 2018 года работы возобновились», — отметила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Министр добавила, что строительство жилого дома № 30 ЖК «Пятницкие кварталы» завершено, выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В ближайшее время 149 семей смогут получить ключи от своих квартир.

Министерство жилищной политики Московской области запустило информационный портал объектов долевого строительства региона. С помощью данного сайта можно проследить за ходом строительства своего дома в режиме реального времени.