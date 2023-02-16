Подмосковье 16 февраля 2023, 14:28 Еще один дом для переселенцев из ветхого жилья построят в Клину к маю

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Строительство еще одного дома для переселенцев из аварийного жилья проверили в Клину. Их возводят в Высоковске. На объекте побывали сотрудники Главгосстройнадзора и городской прокуратуры.

Один из домов уже возвели, второй появится к маю этого года. В нем обустроят 45 квартир.

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Старое здание было казармой для рабочих ткацко-прядильной мануфактуры XIX века. Его могут сохранить как объект культурного наследия.

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