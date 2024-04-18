Подмосковье 18 апреля 2024, 14:17 Еще один детский сад построят в Красногорске к сентябрю Министерство стройкомплекса Подмосковья

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Строительство детского сада продолжается в Красногосрке на улице Ильинский тупик. Учреждение планируют открыть к сентябрю этого года.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, учреждение будет расчитано на 250 мест. Проект реализуют по госпрограмме за счет бюджетных средств.

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«На площадке работают 86 рабочих и три единицы техники. Подрядчик приступил к устройству фасадных конструкций. Одновременно продолжаются электромонтажные работы, устройство системы вентиляции, кровельные работы. Рабочие приступили к устройству фасадных конструкций», — добавили в ведомстве.

Площадь трехэтажного здания превысит 3,8 тысячи квадратных метров. В здании обустроят кабинеты, залы для занятий музыкой и физкультурой. На территории разместят игровые и спортивные площадки.

Всего в этом году по госпрограмме построят 11 детских садов в шести округах.

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