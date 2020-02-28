Добраться до метро за 15 минут. Еще один автобус запустили до СНТ «Горняк» в Котельниках

Долгое время жителям садового товарищества «Горняк» на окраине Котельников было очень неудобно добираться до дома. Водить детей в школу или поликлинику им приходилось через лес, потому что автобус ходил редко. Местная жительница Елена Ефанова обратилась к губернатору Московской области, и теперь через СНТ будет пролегать еще один маршрут общественного транспорта.

Источник фото: телеканал «360»

Автобус № 26 на остановке ждут с нетерпением. До сегодняшнего дня он был единственным, который ходил до «Горняка». Ждать его — от 40 минут до часа, а иногда, как говорят пассажиры, случались и пропуски рейсов.

Теперь здесь будет два автобуса: маршрут № 474 продлили до СНТ «Горняк» после выхода в эфир «360» видеообращения Елены Ефановой, в котором она попросила пустить маршрут общественного транспорта до метро «Котельники».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Котельников Андрею Булгакову лично проконтролировать ситуацию и прокатиться вместе с жителями.

Автобус № 474 появился на остановке ровно в 10 утра. Мест хватило всем. Елена Ефанова совершила первую поездку вместе с Андреем Булгаковым.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, оплатить проезд можно и «Тройкой», и с помощью смартфона, и банковской картой. Путь до станции метро «Котельники» автобус преодолевает за 15 минут. «Быстро и удобно», — радуются жители.

Сам маршрут № 474 не новый. Он существовал и раньше, но его немного изменили и продлили до СНТ «Горняк».

«Это наши автобусы, они комфортабельные, безопасные, оборудованы по последнему слову техники. Если потребуется какое-то изменение расписания, мы, конечно же, рассмотрим варианты вместе с жителями», — пообещал директор Мострансавто «Люберцы» Дмитрий Богданов.

Жители говорят, что с запуском дополнительного автобуса перестали волноваться за детей и внуков, которые поздно возвращались домой, — вместо 40 минут дорога занимает 15. И Елена Ефанова стала настоящей знаменитостью в своем СНТ, а если какие-то проблемы потребуют решения, то она всегда готова выступить от имени земляков.