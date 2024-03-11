Подмосковье 11 марта 2024, 15:44 Еще двое врачей Московского областного онкодиспансера стали кандидатами медицинских наук Московский областной онкологический диспансер

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Два специалиста Московского областного онкологического диспансера стали кандидатами медицинских наук. Наталья Мищенко трудится в отделении опухолей головы и шеи № 8, а Марина Губенко — в отделении противоопухолевой лекарственной терапии № 9.

Наталья Мищенко окончила медицинский университет имени Сеченова. Свою профессию она выбрала еще в детстве, ведь мама — тоже врач.

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«Тема моей диссертации достаточно актуальна, потому что рак пищевода на данный момент занимает восьмое место в мире по заболеваемости. В хирургии переходят к малоинвазивным методикам. Поэтому как для начинающих, так и для опытных коллег эта работа важна», — рассказала Наталья Мищенко.

Марина Губенко окончила медико-стоматологический университет имени Евдокимова, прошла практику в онкодиспансере и решила трудоустроиться в медицинское учреждение.

«Моя кандидатская диссертация была фундаментальная. На 70 образцах мелкоклеточного рака легкого мы изучали опухоли, ассоциированные с генами. Надеюсь, что в скором будущем откроются горизонты и для докторской диссертации», — рассказала Марина Губенко.

В Московском областном онкологическом диспансере работают 27 кандидатов медицинских наук, которые готовы делиться опытом со своими коллегами и будущими специалистами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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