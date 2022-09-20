Еще две высотки проверили на готовность к зиме в Люберцах | 360°

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Еще две высотки проверили на готовность к зиме в Люберцах

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Дома продолжают готовить к зиме в Подмосковье. Еще два высотных здания проверили в Люберцах при помощи дронов. Об этом сообщили в Госжилинспекции региона.

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Крыши и фасады двух 12-этажных домов на улице Шевлякова проверили в Люберцах. Инспекторы использовали квадрокоптер, чтобы тщательно рассмотреть все детали и зафиксировать нарушения, рассказала глава ведомства Ольга Федина. Так, было проверено около полутора тысяч квадратных метров на каждом здании, включая чердаки, вентиляционные системы, шахты и слуховые окна. Состояние домов оказалось удовлетворительным.

Ольга Федина пояснила, что камера помогает детально рассмотреть все части дома, ведь после облета инспекторы осматривают все на компьютере, с возможностью заметить любой мелкий недочет.

«Зоркая камера, возможность в разы увеличивать изображение и добираться до труднодоступных конструкций позволяют по-настоящему тщательно обследовать дома», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что тепло пришло в 50% домов Подмосковья. Сам отопительный сезон стартовал в регионе 12 сентября.

ЖКХ

Госжилинспекция Подмосковья

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