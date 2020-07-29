Еще две подмосковные библиотеки осовременят в рамках нацпроекта «Культура» в 2020. Всего их будет 5

На модернизацию библиотек из федерального бюджета выделят в общей сложности 15 миллионов рублей: 10 миллионов на центральную библиотеку в Балашихе и 5 миллионов на малую библиотеку в Клину.

В Решоткинской сельской библиотеке на выделенные средства планируют реализовать концепцию «Космос начинается здесь!». Названная в честь земляка, Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. П. Артюхина, библиотека станет центром притяжения для всех, кто интересуется изучением и освоением космоса, историей и достижениями авиакосмической отрасли. Изменится пространство библиотеки: в нем появится новое оборудование и зоны для комфортной работы. Фонды библиотеки пополнятся новинками. По замыслу разработчиков проекта, модернизация библиотеки должна увеличить ее посещаемость как минимум на треть.

Концепции развития информационно-культурного центра «Централизованная библиотечная система им. А. Белого» подразумевает полное переосмысление и переоборудование помещений библиотеки для реализации информационных, культурных и коммуникационных потребностей различных групп населения. Интерьер библиотеки станет более привлекательным и комфортным, здесь появится многофункциональная специализированная мебель и техника.

Напомним, в конкурсе на создание модельных библиотек нового поколения в 2020 году Московскую область представляли 20 библиотек. Три из них: МУК «Центральная городская библиотека им. А. С. Горловского» (Сергиев Посад), Сергиевская сельская библиотека (Коломенская ЦБС) и городская библиотека-филиал МУК «ЦБС городского округа Егорьевск» получили федеральные средства на развитие и модернизацию и уже заканчивают ремонтные работы, чтобы открыться для посетителей в сентябре.

На получение финансирования в рамках национального проекта «Культура» в 2021 году претендуют еще 6 подмосковных библиотек. Результат конкурсного отбора станет известен в августе.