Три модельные библиотеки откроют к новому учебному году в Подмосковье

Три библиотеки Московской области выиграли конкурс на создание модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура» в прошлом году. Ими стали городская библиотека в Егорьевске, центральная горбиблиотека имени А. С. Горловского в Сергиевом Посаде и Сергиевская сельская библиотека в городском округе Коломна. В этом году учреждения получили средства для реализации своих конкурсных проектов и уже к осени откроются для посетителей.

Ремонтные работы во всех трех библиотеках завершились. Полным ходом идет подготовка фондов и мероприятий. Раньше всех о новшествах в своей библиотеке узнают жители Егорьевска. С августа в обновленной городской библиотеке закипит жизнь. Модернизированное пространство позволит свободно работать над своими творческими проектами, обсуждать литературные новинки в атмосфере современного арт-кластера или просто уединиться, имея под рукой все необходимое.

С начала учебного года Центральная городская библиотека имени А. С. Горловского в Сергиевом Посаде станет еще заметнее благодаря новой насыщенной образовательной и просветительской программе с кружками и курсами для всех возрастов. Особое внимание в библиотеке уделят воплощению концепции непрерывного обучения и образовательным мероприятиям для взрослых.

Это и проект губернатора Московской области «Активное долголетие», и программа Министерства финансов по повышению финансовой грамотности среди молодежи, и события, разработанные на основе запросов жителей в системе «Добродел».

В октябре откроется и Сергиевская сельская библиотека в городском округе Коломна. Здесь оформляют пространство для молодежи, где одинаково приятно будет слушать виниловые пластинки, обсуждать книги и фильмы, играть и создавать творческие проекты в кругу друзей.

Деньги на закупку литературы, оборудования и обучение персонала были выделены библиотекам в рамках нацпроекта «Культура». Директора библиотек уверены, что ремонт и преобразования, сделаные силами муниципалитета, превратят библиотеки в полноценные центры развития местных сообществ.