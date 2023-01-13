Подмосковье 13 января 2023, 12:08 Еще две матери-одиночки из Егорьевска получили сертификаты на покупку жилья

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Две одинокие мамы из Егорьевска купят собственные квартиры благодаря социальным сертификатам. Получить их могут семьи с одни или двумя родителями младше 35 лет, у которых есть трудности с жильем.

Евгения Галкина воспитывает одного ребенка, Елена Юшакова — пять. Обе семьи хотели бы жить в просторном доме. Благодаря социальному сертификату они смогут воплотить мечты в реальность.

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Елена Юшакова рассказала, что сейчас живет вместе с детьми в общежитии. Комнату там получил ее отец, и после его смерти семья осталась в привычном месте.

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«Сегодня я чувствую огромную радость и не стесняюсь слёз счастья. Мечтаю о собственном доме. Хочу сказать спасибо всем, кто помогал в получении сертификата», — поделилась многодетная мама.

Евгения Галкина ждала сертификат более трех лет. Она рассказала, что купить собственное жилье не просто, и поддержка региона станет отличной помощью в этом.

«Хочется сказать спасибо губернатору Московской области и главе нашего города за эту возможность», — сказала женщина.

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