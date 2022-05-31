Еще две компании Подмосковья получили землю за 1 рубль
Уже шесть инвесторов получили земельные участки в Подмосковье за один рубль. Это новая льгота, которую инициировал губернатор Андрей Воробьев. Задача — поддержать импортозамещение.
Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева уточнила, что пятой и шестой компаниями, которые получили землю, стали «Иль Мио Мороженко» и «Евромол».
На сегодняшний день участки по программе „Земля за 1 рубль“ получили уже шесть подмосковных инвесторов
Екатерина Зиновьева.
Например, «Иль Мио Мороженко» и «Евромол» создадут около 60 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Первая из них получила землю в Солнечногорске, а вторая — в Раменском округе.
Компания «Иль Мио Мороженко» расширит производство мороженого, йогуртов и растительного молока.
«Евромол» — производитель сухого молока, молочных продуктов и их заменителей.
Ранее в Подмосковье появилась онлайн-карта доступных для аренды за рубль земель.