Еще две компании Подмосковья получили землю за 1 рубль

Уже шесть инвесторов получили земельные участки в Подмосковье за один рубль. Это новая льгота, которую инициировал губернатор Андрей Воробьев. Задача — поддержать импортозамещение.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева уточнила, что пятой и шестой компаниями, которые получили землю, стали «Иль Мио Мороженко» и «Евромол».

На сегодняшний день участки по программе „Земля за 1 рубль“ получили уже шесть подмосковных инвесторов Екатерина Зиновьева.

Например, «Иль Мио Мороженко» и «Евромол» создадут около 60 новых рабочих мест для жителей Подмосковья. Первая из них получила землю в Солнечногорске, а вторая — в Раменском округе.

Компания «Иль Мио Мороженко» расширит производство мороженого, йогуртов и растительного молока.

«Евромол» — производитель сухого молока, молочных продуктов и их заменителей.

Ранее в Подмосковье появилась онлайн-карта доступных для аренды за рубль земель.