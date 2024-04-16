Подмосковье 16 апреля 2024, 14:25 Еще две детские площадки отремонтировали в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Две детские площадки восстановили в микрорайоне Железнодорожном в Балашихе. Специалисты заменили некоторые детали и аттракционы на улицах Новая и Пролетарская.

Сотрудники учреждения «Благоустройство-Балашиха» привели в порядок и покрасили карусель вблизи дома № 30 на улице Новой, а также обновили горку и качели вблизи дома № 8 на Пролетарской улице. Они заменили игровые элементы на современные и соответствующие стандартам безопасности.

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Детские площадки обновили по просьбе жителей, которые обратились с таким запросов через портал «Добродел». Всего на ресурс в этом году поступило более 200 обращений по восстановлению игровых зон.

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